Devisen: Euro in sehr ruhigem Umfeld kaum verändert

FRANKFURT

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn in einem sehr ruhigen Umfeld kaum von der Stelle bewegt. Am Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,4390 US-Dollar und damit nur geringfügig mehr als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittag auf 1,4369 (Freitag: 1,4374) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,6959 (0,6957) Euro.