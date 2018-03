Devisen: Euro hält sich über Marke von 1,37 Dollar

Aus unserem Archiv

FRANKFURT

Der Euro hat sich am Dienstag über der Marke von 1,37 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,3730 Dollar und damit in etwa soviel wie am Vorabend. Ein Dollar war zuletzt 0,7283 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagmittag auf 1,3692 (Freitag: 1,3710) festgesetzt.