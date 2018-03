Aus unserem Archiv

FRANKFURT

Der Euro hat sich am Dienstag etwas fester präsentiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,4405 US-Dollar, nachdem sie am Vorabend noch unter der Marke von 1,44 Dollar notierte. Ein Dollar war damit 0,6942 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,4369 (Freitag: 1,4374) Dollar festgesetzt.