Devisen: Euro bleibt unter 1,43 US-Dollar – Weiter Sorgen um Griechenland

NEW YORK

Der Kurs des Euro ist am Dienstag unter der Marke von 1,43 US-Dollar geblieben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,4285 Dollar gehandelt. Händlern zufolge litt sie unter der Eintrübung der Konjunkturerwartungen in Deutschland sowie unter anhaltenden Sorgen um steigende Defizite in den Staatshaushalten einiger relativ stark verschuldeter Mitglieder des Euroraums. Im frühen Handel hatte der Eurokurs noch über 1,44 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs anschließend auf 1,4279 (Montag: 1,4369) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7003 (0,6959) Euro.