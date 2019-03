Der Dax hat an seine moderaten Vortagesverluste angeknüpft. Der deutsche Leitindex bewegte sich wieder um die Marke von 11.500 Punkten.

Dominierendes Thema an den Börsen bleibt der Brexit, zumal die Abstimmung im britischen Parlament über den nachgebesserten Austrittsvertrag aus der EU am Vorabend mit einem klaren Nein endete. Am deutschen ...