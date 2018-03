Daimler löst Mercedes-Chef in den USA ab

Aus unserem Archiv

New York

Der langjährige Mercedes-Chef in den USA geht Hals über Kopf. Ernst Lieb sei mit sofortiger Wirkung freigestellt worden, erklärte eine Sprecherin des Mutterkonzerns Daimler am Montag in New York. Zu den Gründen wollte sich das Unternehmen auf Nachfrage auch am Dienstag nicht äußern.