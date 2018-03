Constellium gibt Milliardenauftrag mit EADS bekannt

Der Aluminiumhersteller Constellium hat einen Milliardenauftrag vom Flugzeughersteller Airbus bekanntgegeben. Das mehrjährige Abkommen mit der Airbus-Mutter EADS habe ein Volumen von rund zwei Milliarden Dollar, bestätigte Constellium-Sprecherin Marion Milosevic der Nachrichtenagentur dpa in Paris.

Seit 2010 besteht bereits eine Partnerschaft zwischen Constellium und EADS für die Einführung neuer Technologien beim Bau des neuen Higtech-Fliegers A350 XWB.

Foto: EPA/Airbus SAS Multi Media Support – DPA

Das Unternehmen werde künftig Aluminiumteile für alle Flugzeugprogramme liefern. Seit 2010 besteht bereits eine Partnerschaft für die Einführung neuer Technologien beim Bau des neuen Higtech-Fliegers A350 XWB.

Die Bauteile für die Airbusflugzeuge will Constellium künftig in seinen Werken in Ravenswood (UAS), Issoire (Frankreich) und Sierre (Schweiz) herstellen. Bereits bei der vergangenen Air-Show in Le Bourget hatten Experten nach den Kohlenstofffaserverbundwerkstoffen (CFK) eine Renaissance des Aluminiums im Flugzeugbau dank neuer und günstigerer Legierungen vorhergesagt. Airbus wollte seine künftige Produktionsausrichtung bei einer Informationsveranstaltung für Fachjournalisten in Toulouse bekanntgeben.

Constellium ist einer der führenden Aluminiumhersteller und ging aus Alcan Engineered Products hevor. Bei Constellium handelt es sich um einen Kunstnamen. Der Hauptsitz des Konzerns ist in Paris. Neben Apollo Management ist Rio Tinto einer der Hauptanteilseigner.