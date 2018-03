Chinas Einkaufsmanagerindex fällt auf Sieben-Monats-Tief

Aus unserem Archiv

Peking

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Juni auf den tiefsten Stand seit Ende 2011 gefallen. Das gaben das Nationale Statistikamt und Chinas Verband für Logistik und Einkauf am Sonntag in Peking bekannt. Der Index weist auf eine weitere Abkühlung der Konjunktur hin.