Bundesbank: Wirtschaft kommt noch nicht in Fahrt

Frankfurt/Main

Der nächste Aufschwung in Deutschland lässt weiter auf sich warten. Die deutsche Wirtschaft dürfte die im Herbst 2011 eingeschlagene Seitwärtsbewegung nach dem Jahreswechsel zunächst fortgesetzt haben, schreibt die Notenbank in ihrem am Montag in Frankfurt veröffentlichten Monatsbericht.