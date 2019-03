„2 Wasserweck oder 1 Ofenkrusti“: Mit Gratis-Gutscheinen für den nahen Bäcker lockt eine Darmstädter Apotheke 2014 ihre Kundschaft. Wettbewerbshütern geht das entschieden zu weit. Denn für die Abgabe von Arzneimitteln auf Rezept gelten in Deutschland strenge Regeln.

Karlsruhe (dpa). Apotheker drücken ihren Kunden gern eine kleine Aufmerksamkeit in die Hand - aber was ist noch erlaubt, was schon zu viel? Darüber verhandeln am Donnerstag die obersten Zivilrichter ...