Bericht: Fünf Dax-Konzerne beschäftigen mehr Frauen als Männer

Aus unserem Archiv

Düsseldorf

Der Frauenanteil in den Belegschaften der Dax-Konzerne ist laut einem Bericht in den vergangenen Jahren so stark gestiegen, dass in fünf der 30 Unternehmen inzwischen mehr Frauen als Männer arbeiten. Das geht aus einer Umfrage der «Wirtschaftswoche» hervor.