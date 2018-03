Beine und Arme locker: Karstadt ruft Kuschelwuschel-Tiere zurück

Essen – Die Warenhauskette Karstadt ruft Spielzeug der Marke "Kuschelwuschel" zurück, weil Kleinkinder Teile davon verschlucken könnten. Es geht um Plüsch-Schlüsselanhänger und Magnetobjekte dieser Marke als Nachbildung eines Tieres, einer Pflanze oder eines Symbols wie eines Herzens.

Neigen dazu, sehr schnell Gliedmaßen zu verlieren: Deshalb ruft Karstadt diese "Kuschelwuschel"-Tiere zurück.

Karstadt teilte am Donnerstag in Essen mit, die Arme und Beine der Nachbildungen, die Befestigung – etwa ein Karabinerhaken – oder andere Teile könnten sich zu leicht lösen. "Diese Kleinteile können bei Verschlucken für Kleinkinder eine Gefahr (Atemnot, Ersticken, innere Verletzungen) darstellen", erläuterte das Unternehmen. Kunden, die Anhänger oder Magnetobjekte der Marke gekauft hätten, sollten sich mit Karstadt in Verbindung setzen oder das Spielzeug im Geschäft zurückgeben.

Karstadt erläuterte weiter, dass sich am Rumpf der Plüschobjekte ein Etikett befindet, das den Hinweis "Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet (verschluckbare Kleinteile)" und den Schriftzug "Kuschelwuschel" trägt.