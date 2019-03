Belastet von hohen Kursverlusten der schwer gewichteten Bayer-Aktien hat der Dax im frühen Handel nachgegeben. Der Leitindex verlor 0,64 Prozent auf 11.713,33 Punkte.

Am Vortag hatte er mit 11.823 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit vergangenen Oktober erreicht.Bayer musste in einem Teilprozess um angebliche Krebsrisiken des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup in den USA eine ...