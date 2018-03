«Bad Bank» der HRE macht knapp 10 Mrd. Verlust

Die «Bad Bank» der verstaatlichten Immobilienbank Hypo Real Estate hat den Bund im vergangenen Jahr mit einem Verlust von knapp zehn Milliarden Euro belastet.

Eine Abschreibungen auf Griechenland-Anleihen in Höhe von 8,9 Milliarden Euro konnte in den ursprünglichen Planungen nicht vorgesehen werden.

Foto: Peter Kneffel / Archiv – DPA

Dazu trugen vor allem Abschreibungen auf Griechenland-Anleihen bei, wie die Abwicklungsanstalt mit dem Namen FMS Wertmanagement am Dienstag in München mitteilte. «Die hohe Risikovorsorge allein in Verbindung mit den Griechenland-Engagements in Höhe von 8,9 Milliarden Euro konnte in den ursprünglichen Planungen für die Abwicklungsanstalt nicht vorgesehen werden», sagte Vorstandssprecher Christian Bluhm.

Der Verlust wird vom staatlichen Bankenrettungsfonds Soffin und somit letztlich von den Steuerzahlern übernommen. In die Abwicklungsanstalt hatte die HRE im Herbst 2010 Altlasten im Wert von rund 175 Milliarden Euro ausgelagert. Die «Bad Bank» soll die Risikopapiere möglichst ohne Verluste wieder auf den Markt bringen, was sich aber im derzeitigen Umfeld schwierig gestaltet. Bislang ist das Portfolio um 8,5 Prozent auf 160,7 Milliarden Euro zum Jahresende 2011 reduziert worden. Für das laufende Jahr zeigte sich Bluhm zuversichtlicher und erwartet ein deutlich besseres Ergebnis als 2011.