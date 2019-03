Kurz vor seinem 65. Geburtstag kann Carlos Ghosn aufatmen: Nach mehr als drei Monaten in japanischer Untersuchungshaft kommt der prominente Ex-Chef der Autokonzerne Renault und Nissan auf Kaution frei. Wann es zum Prozess gegen ihn kommt steht noch nicht fest.

