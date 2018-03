Ausverkauf bei IhrPlatz und Schlecker XL

Ehingen/Osnabrück (dpa) – Die insolventen Drogeriemarktketten IhrPlatz und Schlecker XL ereilt das Schicksal ihres Mutterkonzerns – sie werden bald vom Markt verschwinden. An diesem Donnerstag startet der Ausverkauf in 358 Schlecker-XL- und 367 IhrPlatz-Märkten mit einem Rabatt von 30 Prozent.

Die Drogeriemarktkette Rossmann plant im Zuge der Schlecker-Insolvenz die Übernahme von IhrPlatz-Filialen.

Foto: Jonas Güttler – DPA

Das teilte die Schlecker-Insolvenzverwaltung in Ehingen am Mittwoch mit. Die Filialen von Schlecker XL werden im August schließen, hieß es weiter. Von den Preissenkungen ausgenommen seien die Franchise- und Bahnhofsmärkte von IhrPlatz sowie die bereits an Rossmann verkauften Märkte.

Bislang ist der Verkauf von mehr als 200 IhrPlatz-Filialen an mehrere Investoren in trockenen Tüchern. Weitere Übernahmen seien in den nächsten Tagen zu erwarten. Da außer beim Käufer Rossmann nur Interesse an den Räumlichkeiten bestehe, starte auch der Ausverkauf bei IhrPlatz, ließ Insolvenzverwalter Werner Schneider mitteilen. Alle IhrPlatz-Filialen werden umgeflaggt oder eine andere Branche im Einzelhandel bedienen.

Das Bundeskartellamt hat inzwischen Deutschlands zweitgrößter Drogeriemarktkette Rossmann die Übernahme von gut einem Fünftel aller IhrPlatz-Filialen erlaubt. Die Wettbewerbshüter hätten keine Bedingungen zum Einstieg in 104 der insgesamt 490 Läden gestellt, teilte das Unternehmen von Gründer Dirk Roßmann am Mittwoch in Burgwedel bei Hannover mit. Die Bonner Behörde bestätigte dies.

Rossmann konkretisierte auch seine Pläne zur Übernahme von Personal bei IhrPlatz. 1150 Mitarbeiter würden weiterbeschäftigt, 350 mehr als zunächst angekündigt. Rossmann bietet zudem allen IhrPlatz-Auszubildenden an, ihre Ausbildung in der nächstgelegenen Rossmann-Filiale fortzusetzen. Das gelte auch für Auszubildende aus Filialen, die nicht von Rossmann übernommen werden. Welche Standorte genau ins Rossmann-Netz einbezogen werden, will die Firma in den kommenden Tagen mitteilen.

In der vergangenen Woche hatte der Bieterwettstreit um die Reste des insolventen Schlecker-Imperiums neuen Schwung bekommen. Die österreichische MTH-Gruppe (Mäc-Geiz) kauft 109 Geschäfte von IhrPlatz. Die Textildiscounter Kik und NKD haben ebenfalls Interesse, Drogerie-Branchenprimus dm übernahm neun Märkte. Zuletzt arbeiteten gut 4000 Menschen bei IhrPlatz. Durch die im Januar bekanntgewordene Schlecker-Insolvenz verloren bisher 25 000 Beschäftigte ihren Job.