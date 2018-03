Aufsichtsratschefs bekommen deutlich mehr Geld

Die Dax-Aufsichtsratschefs haben im vergangenen Jahr mit Spitzenbezügen von steigenden Unternehmensgewinnen profitiert.

Ferdinand Piëch hat 2011 als VW-Aufsichtsratschef so viel Geld kassiert wie seit Jahren kein Dax-Chefkontrolleur.

Foto: Frank Leonhardt – DPA

Im Schnitt erhielten die Chef-Kontrolleure der großen deutschen Konzerne 314 000 Euro – der höchste Wert seit 2006, wie die Unternehmensberatung Hostettler, Kramarsch & Partner (hkp) anhand der Daten der Konzerne errechnet hat. Gegenüber dem Vorjahr kassierten die Aufsichtsratschefs im Schnitt rund 9 Prozent mehr. Die Dax-Vorstandsvorsitzenden waren auf ein Plus von 8 Prozent gekommen.

An der Spitze lag – wie schon bei den Vorstandsbezügen – der Autokonzern Volkswagen. Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch kassierte nach der am Dienstag vorgestellten Studie 850 200 Euro. Es ist den Angaben zufolge der höchste seit 2006 bezahlte Wert im Dax und im internationalen Vergleich Rang elf. VW-Lenker Martin Winterkorn war inklusive einer Nachzahlung für das Vorjahr nach Unternehmensangaben auf fast 17,5 Millionen Euro gekommen.

Platz zwei im Ranking der deutschen Aufsichtsratschefs belegt Siemens-Chefaufseher Gerhard Cromme mit 606 500 Euro, gefolgt von Henkel-Aufsichtsratschefin Simone Bagel-Trah mit 578 500 Euro. Sie ist die einzige Frau an der Spitze des Kontrollgremiums eines Dax-Konzerns. Am unteren Ende rangieren die Chefkontrolleure von Adidas (Igor Landau/160 000 Euro), Deutscher Post (Wulf von Schimmelmann/156 000 Euro) und HeidelbergCement (Fritz Jürgen Heckmann/130 000 Euro).

Die Schere zwischen den am besten und den am schlechtesten bezahlten Aufsichtsratschefs ist damit weiter auseinandergegangen. Die großen Unterschiede seien nicht zu rechtfertigen, sagte Unternehmensberater Michael Kramarsch. Er hält etwa durchschnittlich 400 000 bis 600 000 Euro für angemessen, davon etwa die Hälfte variable Bestandteile, die an den Erfolg gekoppelt sind. «Wir müssen es aber auch aushalten, wenn ein Unternehmen, das zu den größten der Welt zählt, in einem absoluten Rekordjahr eine hohe Vergütung zahlt».

Den Zuwachs des vergangenen Jahres bezeichnete er als angemessen, weil Verantwortung und zeitliche Belastung gestiegen seien. Vorstands- und Aufsichtsratsbezüge hätten sich zuletzt im Gleichklang entwickelt. «Es überrascht daher nicht, dass 2011 auch die Aufsichtsratsvergütung neue Spitzenwerte erreicht – wenn auch auf deutlich niedrigerem Gesamtniveau».

Im vergangenen Jahr erhielten 15 Chefkontrolleure mehr Geld, fünf mussten Einbußen hinnehmen. Am deutlichsten fielen sie bei Lufthansa (minus 53 Prozent) und RWE (minus 29 Prozent) aus.