Audi will US-Crash-Test-Ergebnisse berücksichtigen

Ingolstadt

Audi will nach einem wenig schmeichelhaften Crash-Test in den USA die Ergebnisse der Untersuchung bei der Entwicklung neuer Autos berücksichtigen. «Wir wollen das nicht bagatellisieren und nehmen das Ergebnis ernst», sagte ein Sprecher am Freitag in Ingolstadt.