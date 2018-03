Audi trotzt Europas Absatzkrise

Aus unserem Archiv

Ingolstadt

Der Autobauer Audi hat auch im Juli seinen Absatz kräftig gesteigert. Die Ingolstädter verkauften mit 119 600 Autos weltweit 12,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Selbst in Europa lieferte Audi 5,5 Prozent mehr Fahrzeuge an die Kunden aus, teilte die VW-Tochter in Ingolstadt mit.