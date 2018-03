Arbeitslosigkeit in Spanien auf Rekordhoch gestiegen

Aus unserem Archiv

Madrid

In Spanien ist die Arbeitslosenquote im April auf den höchsten Stand seit 18 Jahren gestiegen. In der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone schnellte die Quote von 22,9 Prozent im Vormonat auf 24,44 Prozent nach oben, wie die spanische Statistikbehörde INE in Madrid mitteilte.