Apple enttäuscht Börse trotz starker Geschäftszahlen

Die Erfolgsgeschichte von Apple bekommt einen Knacks: Nur zwei Wochen nach dem Tod des legendären Firmengründers Steve Jobs hat der Elektronikkonzern zwar neue Rekordzahlen vorgelegt. Doch zum ersten Mal seit Jahren verfehlte Apple die hochgesteckten Erwartungen der Börsianer.

Verstorbener Apple-Chef Steve Jobs auf einem Apple iPhone 4: Zum ersten Mal seit Jahren hat Apple die Erwartungen der Börsianer enttäuscht.

Foto: Julian Stratenschulte – DPA

Sie hatten sich an gigantische Zuwächse gewöhnt und wollten nun immer größere Sprünge sehen. Laut Apple haben sich aber viele Kunden mit dem Kauf eines iPhones zurückgehalten, weil sie auf die im Oktober gestartete neue Version warteten. Jetzt verspricht der Konzern ein fabelhaftes Weihnachtsgeschäft.

Die Aktie fiel im frühen New Yorker Handel am Mittwoch um über fünf Prozent auf rund 400 Dollar, Milliarden an Börsenwert gingen flöten. Die Anleger hatten den Kurs in den vergangenen Tagen in Erwartung neuer Bestwerte steil nach oben getrieben, bis auf ein Allzeithoch von fast 426,70 Dollar. «Ich traue meinen Augen nicht», entfuhr es am Dienstag der Moderatorin des US-Wirtschaftssenders Bloomberg TV, als die Quartalszahlen aufschlugen.

Beispiel iPhone: Apple konnte 17,0 Millionen der Handys absetzen. Das waren zwar 21 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Doch an die hohen Verkaufszahlen des Vorquartals und die hochgesteckten Erwartungen von bis zu 22 Millionen verkauften Geräten kam der Hersteller nicht heran.

Der neue Konzernchef Tim Cook gelobte mit dem neuen iPhone 4S Besserung im laufenden Vierteljahr: «Ich bin überzeugt, dass wir im Dezember-Quartal einen Rekord bei iPhone-Verkäufen aufstellen werden.» Schon am ersten Wochenende setzte Apple mehr als vier Millionen neue iPhones ab.

Zudem untermauerte Apple die Ambitionen für das laufende Quartal mit einer Prognose deutlich über den bisherigen Erwartungen der Analysten: 37 Milliarden Dollar Umsatz und 9,30 Dollar Gewinn pro Aktie. Im abgelaufenen Quartal hatte Apple je Aktie 7,05 Dollar verdient, während die Experten-Schätzung bei 7,39 Dollar lag.

Im vergangenen Quartal verfehlte Apple auch bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Dabei stiegen die Zahlen deutlich: Der Umsatz kletterte um 39 Prozent auf 28,3 Milliarden Dollar (20,5 Mrd Euro); der Gewinn stieg um 54 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar.

Im gesamten Jahr verdiente Apple damit knapp 26 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 108,2 Milliarden. Die Vergleichszahlen des Geschäftsjahres davor: 65 Milliarden Dollar Umsatz, 14 Milliarden Dollar Gewinn.

Cook versprach weitere Zuwächse: «Wir haben fantastische Sachen in der Pipeline.» Was es ist, verriet Cook in der Telefonkonferenz nach Vorlage der Zahlen nicht. Geheimnisse sind Teil des Apple-Erfolgs.

Die Verkäufe des Tablet-Computers iPad stiegen im vierten Geschäftsquartal um 166 Prozent auf 11,1 Millionen Geräte. Damit setzte Apple seit dem Start im Frühjahr 2010 rund 40 Millionen iPads ab und beherrscht weiterhin das Geschäft in dieser neuen Geräteklasse. Er glaube, dass auf Dauer der Tablet-Markt größer als der PC-Markt sein werde, betonte Cook. Und Apple werde dabei auf der Gewinnerseite sein: «Manche Menschen ziehen ein iPad einem Mac-Computer vor. Aber ich denke, dass mehr Leute ein iPad einem Windows-PC vorziehen.»

Von seinen Mac-Computern wurde Apple 4,9 Millionen Geräte los, immerhin 26 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Einzig die Verkäufe des iPod-Musikspielers gingen weiter um 27 Prozent auf 6,6 Millionen zurück. Viele Leute hören ihre Musik inzwischen lieber über ihr Smartphone.

Kopf hinter den Erfolgsprodukten war Steve Jobs. Er starb am 5. Oktober im Alter von 56 Jahren nach einem langen Krebsleiden. Sein Tod erschütterte die Fans weltweit. Der Firmengründer hatte im August die Konzernführung endgültig an Cook abgegeben.

Bohrende Fragen der Wall-Street-Analysten gab es zu dem Geldberg von Apple, der inzwischen auf über 80 Milliarden Dollar angewachsen ist. Investoren fordern angesichts des überragenden Geschäftserfolgs schon lange eine Dividende oder einen Aktienrückkauf. Doch Apple setzte die Milliarden bisher lieber für Deals mit Zulieferern oder Zukäufe ein und ließ den Großteil auf der hohen Kante. Cook sagte, Apple werde mit dem Geld keine «Dummheiten» machen. «Es brennt kein Loch in unsere Tasche.» Zugleich sei es für ihn keine Glaubensfrage, ob Apple die Milliarden horte oder nicht. Man werde wie bisher das tun, was im Interesse der Firma ist. Rund zwei Drittel der Reserven liegen nicht in den USA, sondern im Ausland.