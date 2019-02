Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag für den Dax moderat abwärts gegangen. Angesichts der diversen Unsicherheiten – etwa keine Lösungen beim Handelsstreit oder dem Brexit – ließen es Anleger weiter vorsichtig angehen.

Der Leitindex gab am Ende um 0,04 Prozent auf 11.176,58 Punkte nach - und blieb so in seiner engen Spanne der vergangenen Tage.Laut Marktanalyst David Madden von CMC Markets kam ...