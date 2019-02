Der Wirtschaftsminister ist unterwegs in Ägypten, er feilt aber auch dort an seiner neuen Industriestrategie. Die deutsche Industrie hat weltweit einen guten Ruf – aber zunehmend mit Konkurrenz aus Ländern wie China und den USA zu kämpfen.

Kairo/Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will der Industriepolitik in Deutschland mit einer neuen Strategie einen höheren Stellenwert geben.„Wir haben weltweit eine Innovationsfreude wie es sie so noch nie ...