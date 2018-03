Wenn Politiker sich auch äußerlich wandeln

Der Haarschnitt von Angela Merkel, die Gelfriseur von Karl-Theodor zu Guttenberg oder das Brillengestell von Rainer Brüderle – fast jeder hat bemerkt, wenn sich unsere Politiker äußerlich verändern. Manchmal kommt diese Veränderung nicht von ungefähr: Der Machtzuwachs eines Politikers oder sein Scheitern im Amt schlagen sich häufig auch optisch nieder.

Vorher-Nachher: So haben sich unser Politiker verändert 1 von 8 Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kann als Mutter des optischen Imagewandels gelten. Noch als CDU-Generalsekretärin, Fraktionschefin und auch als Vorsitzende präsentierte sich die promovierte Physikerin optisch eher spröde: Pony und Pagenschnitt, unauffällige und unmodische Kleidung. Der Wandel kam mit der Kanzlerkandidatur 2005: Promifriseur Udo Walz soll sich Merkel angenommen haben, und ihre neue Dienstuniform – der leicht taillierte Blazer – wurde erfunden. Foto: picture-alliance/ dpa/dpa 2 von 8 Über viele Monate zählte Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg zu den beliebtesten Politikern Deutschlands. Nicht zuletzt wegen seiner sauber gegelten Haare, der kleinen Brille und den edlen Anzügen wurde er als Macher wahrgenommen – der er jedoch nicht war. Guttenberg stolperte über die Plagiatsaffäre. Er hatte seine Doktorarbeit in Teilen abgeschrieben. Foto: picture alliance / dpa 3 von 8 Ein halbes Jahr später präsentiert er sich mit kurzen Haaren, ohne Brille und etwas fülliger als zuvor. Doch die Öffentlichkeit hat ihm seinen Fehltritt noch nicht verziehen. Foto: picture alliance / dpa 4 von 8 Bis zu seinem Rücktritt im Februar galt Bundespräsident Christian Wulff optisch als „der perfekte Schwiegersohn“: verbindlich, unaufdringlich, aber selbstbewusst im Auftritt, dezente Brille, brave Frisur. Parteifreunde erklärten dann aber, dass sich der Politiker nach der wochenlangen Berichterstattung über seine Nähe zur Wirtschaft zurückgezogen hat. Foto: picture alliance / dpa 5 von 8 Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Juli ist er kaum wiederzuerkennen. Er soll zwölf Kilo abgenommen haben. Foto: picture alliance / dpa 6 von 8 Als streitlustige Juso-Vorsitzende hat sich die Rheinland-Pfälzerin Andrea Nahles in der SPD einen Namen gemacht. Zu ihrem ungeschminkten Auftritt passte ihr lockerer Kleidungsstil. Er stand – auch optisch – für Politik für kleine Leute. Foto: picture-alliance / dpa 7 von 8 Andrea Nahles. Foto: picture-alliance/ dpa » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Berlin. Sogar in der SPD sind manche der Meinung, dass Parteichef Sigmar Gabriel schon wegen seines Körperumfangs nicht Kanzlerkandidat werden kann. Wer sichtlich gern viel isst, wirkt undiszipliniert und schon gar nicht dynamisch. Solche wenig zimperlichen Sätze hört man nicht nur von Parteistrategen in Berlin. Auch mit Angela Merkels Kleidung waren noch 2005, als sie Gerhard Schröder herausforderte, nicht alle Christdemokraten glücklich. Ganz zu schweigen von ihrer Frisur Marke Topfschnitt, den die pragmatische Physikerin damals noch erhobenen Hauptes trug.

Viele Spitzenpolitiker nervt der gestiegene Wert von Äußerlichkeiten zwar. Trotzdem ist fast jeder bereit, einen optischen Wandel hinzulegen. Entweder um beim Wähler besser anzukommen oder auch um einen Neustart nach dem Scheitern optisch zu unterstreichen. Noch nie waren Brille, Frisur und Kleidung in der Politik so wichtig wie heute.

Jüngstes Beispiel, das viele teils betroffen zur Kenntnis nahmen, war der erste öffentliche Auftritt des früheren Bundespräsidenten Christian Wulff nach seinem Rücktritt. Bei der Gedenkfeier zum gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli in Berlin ist Wulff nur noch ein Schatten des früher so verbindlich, weltläufig und selbstbewusst geschäftsmännisch auftretenden Staatsoberhaupts. Schmal, fast dünn wirkt er jetzt. Als geläutert, gebrochen gar empfanden manche seinen Auftritt. Auch seine randlose Brille hat er gegen ein modisches Modell mit dickem schwarzen Rahmen eingetauscht. Sie lässt ihn ernst und nachdenklich aussehen. Er könnte auch ein linksalternativer Theaterregisseur sein statt einer der ehemals beliebtesten CDU-Politiker. Ob in seinem Fall der neue Auftritt gleich als Versuch für einen Neustart auf dem politischen Parkett gewertet werden kann? Wohl eher nicht.

Strubbel-Look statt Gelfrisur

Strategie hinter der neuen Optik könnte man dagegen beim früheren Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) vermuten. Wenige Monate nach seinem Rücktritt im vergangenen Jahr infolge der Plagiatsaffäre um seine Doktorarbeit trat er in seinem ersten Interview geläutert auf. Dass es die Öffentlichkeit nun mit einem neuen Guttenberg zu tun hat, sollte der Strubbel-Look statt Gelfrisur noch unterstreichen. Auch die kleine runde Brille war verschwunden. Und etwas fülliger präsentierte sich der Bundesminister a. D. nach seinem längeren USA-Aufenthalt. Doch dieser Neustart kam zu früh, da half auch die Optik nicht. Seither ist es noch einmal still geworden um Guttenberg.

Besser funktioniert der optische Imagewandel offenbar bei Politikern, die ohnehin schon auf der Erfolgsspur sind. Bei Angela Merkel zum Beispiel. Noch vor wenigen Jahren wirkte "Kohls Mädchen", wie sie wegen ihres einstigen Förderers Helmut Kohl genannt wurde, ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Ungeschminkt, nicht unbedingt vorteilhaft gekleidet, das fiel so unangenehm auf, dass es öffentlich thematisiert wurde. "So wird man keine Kanzlerin", lautete das Urteil der Imageberater über Angela Merkel 2002. Heute spricht man allenfalls noch über die kurzen Ärmel ihrer Blazer immer gleichen Schnitts.

Auch der Rheinland-Pfälzer Rainer Brüderle hat abgenommen und trägt eine moderne Brille, passend zum Respekt, den er sich in Berlin als Wirtschaftsminister und heutiger Fraktionschef der Liberalen verschafft hat. Die Zeiten, als er sich noch jovial Weinköniginnen herzend fotografieren ließ, sind vorbei. Und als sich Generalsekretär Alexander Dobrindt vor etwa einem Jahr an die Modernisierung seiner CSU machte, da verwandelte sich der zuvor auch eher breite Bayer optisch gesehen zum schnittigen Politikmanager, schwarze Hornbrille, schmale Anzüge inklusive. Der Erfolg steht hier allerdings noch aus. Die Optik allein katapultiert einen Politiker natürlich nicht die Karriereleiter hoch oder seine Partei an die Macht.

Piraten tanzen aus der Reihe

Der Bundestag hat durchaus auch an Charme und Volksnähe eingebüßt, seit über alle Fraktionen hinweg der Einheitslook aus dunklem Anzug, schmaler Krawatte und modischem Kostüm Einzug gehalten hat. Grüne im Schlabberpulli, SPD-Funktionäre im roten Wollpullunder und CSU-Frauen im Dirndl sucht man vergeblich. In Kleidungsfragen tanzen nur noch die Piraten in den Landtagen aus der Reihe. Ohnehin profitiert längst nicht jeder vom Zwang zum Chic. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles etwa, die als Juso-Vorsitzende gern in Jeans und Pullover unterwegs war, sieht man heute öffentlich nur noch im Hosenanzug. Dabei ist ihr auch ein Stück Natürlichkeit abhandengekommen. Möglicherweise sorgt der neue Umweltminister Peter Altmaier für ein Umdenken. Der äußerst füllige CDU-Spitzenmann verkündete jüngst, dass er nicht im Traum daran denkt, seine Lebensgewohnheiten für irgendwen zu ändern.

Von unserer Berliner Korrespondentin Rena Lehmann