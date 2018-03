Tatort Schule: In Erfurt bleibt die Angst

Ein Jahrzehnt ist es her, dass ein Exschüler am Gutenberg-Gymnasium in Erfurt 16 Menschen erschoss und sich selbst tötete. Es war der erste Amoklauf dieser Dimension an einer deutschen Schule. Die Schüsse peitschen zwischen 10.58 und 11.10 Uhr durch das Schulhaus. Ein schwarz vermummter 19-Jähriger durchstreift mit tödlicher Präzision die Gänge, er schießt um sich, auch durch Türen.

Blumen zum Gedenken: Ein Jahrzehnt ist es her, dass ein Ex-Schüler am Gutenberg-Gymnasium 16 Menschen erschoss und sich selbst tötete. Es war der erste Amoklauf dieser Dimension an einer deutschen Schule. Heute jährt sich das Massaker zum zehnten Mal. Foto: dpa

16 Menschenleben werden in wenigen Minuten ausgelöscht, zwölf Lehrer, zwei Schüler, die Sekretärin und ein Polizist sterben. „Oft wünsche ich mir, das alles wäre ein Alptraum aus meiner Kindheit“, sagt eine 23 Jahre alte Studentin. Als 13-Jährige ist sie am 26. April 2002 gemeinsam mit anderen Kindern vor dem Todesschützen aus dem Gymnasium geflohen.

„Jeder hat seine eigenen Erinnerungen und lebenslänglich diese Bilder im Kopf.“ Christiane Alt, Direktorin am Erfurter Gymnasium Foto: dpa

Das Trauma des Schreckenstages holt sie manchmal noch ein. „Das ist dann purer Horror, auch wenn ich gelernt habe, damit umzugehen.“ Wie der jungen Frau geht es noch vielen Menschen, die die Tat erlebt haben. „Dieser Tag hat sich ins Bewusstsein der Erfurter eingebrannt“, sagt Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Aber das ist es nicht allein. Die Bluttat des ehemaligen Schülers Robert Steinhäuser nahm Deutschland eine Gewissheit, auf die Generationen von Schülern, Eltern und Lehrern vertrauten: dass Schulen sicher sind.

Tat gibt noch immer Rätsel auf

„Wenn ich mich mit dem 26. April beschäftige, habe ich Angst, dass es immer wieder passiert“, sagt Saskia. Sie erlebte die Erfurter Schultragödie als Teenager. „Damals war der Amoklauf etwas, was es bei uns noch nie gegeben hatte. Seitdem wird an Schulen immer wieder geschossen.“

Während der Ablauf des Massakers am Gutenberg-Gymnasium längst akribisch dokumentiert ist, wird am Jahrestag immer noch gerätselt, wie es so weit kommen konnte. War es der Schulverweis, der Zugang zu Waffen, die fehlende Information der Eltern, der Hass auf Lehrer, das komplizierte und angekratzte Ego von Steinhäuser? Oder ein explosives Gemisch aus all dem? Hörbar ist auch der Ruf nach Korrekturen im Waffenrecht. Erfurts Oberbürgermeister Bausewein, Thüringens Bildungsminister Christoph Matschie und ehemalige Elternvertreter wie Harald Dörig wollen, dass die Waffen von Sportschützen in sichere Depots bei den Schützenvereinen kommen. „Wir müssen alles Menschenmögliche tun, um Amokläufe zu verhindern“, sagt Matschie. Den Bildungspolitiker beschleicht ein „mulmiges Gefühl bei dem Gedanken, dass so viele Waffen zu Hause in den Schränken stehen“. Mit Sorge sieht er, „dass Konflikte heute schnell eskalieren und in Gewalt enden können“.

Die ehemalige Gutenberg-Schülerin Saskia fragt: „Warum wurde uns von Steinhäuser so viel Kindheit genommen? Mit einem Schlag mussten wir erwachsen werden, uns mit Gedanken an den Tod herumschlagen.“

Die heutige Schülergeneration des Gutenberg-Gymnasiums ist davon unbelastet. In der Schule mit den bunten Farben im Treppenhaus geht es laut und lebendig zu. Schuldirektorin Christiane Alt hat dafür gekämpft, dass das Gebäude als Schule bestehen bleibt. „Um Leben zurückzubringen, um zu zeigen, wir lassen uns von dem Täter, der so viel Leid und Verletzungen in so viele Lebensläufe gebracht hat, nicht auch noch vertreiben“, sagt sie. „Der Tat sollte etwas entgegengesetzt werden. Viele, auch ich, konnten den Gedanken nicht ertragen, dass auch noch die Schule kaputtgeht.“ Ist das Gutenberg-Gymnasium heute also wieder eine normale Schule? „Die überwiegende Mehrheit wollte zurück“, erzählt Christiane Alt. „Nur einige Lehrer und wenige Schüler haben gesagt, sie können das Haus nicht mehr betreten.“

Es gibt noch immer Menschen, die große Probleme mit dem traumatischen Ereignis haben. „Auch deshalb ist es gut zu erleben, dass die Schule das überstanden hat, dass es eine neue Schülergeneration gibt“, sagt Alt. Wichtig war vor allem der Zusammenhalt, Kontakte zu Freunden, auch zur Partnerschule in Mainz. „Die Kollegen haben spontan geholfen“, erinnert sich Alt. „Die Beziehungen halten bis heute. Aus einigen sind Freundschaften entstanden.“

Ehemalige melden sich wieder

Der Amoklauf liegt ein Jahrzehnt zurück. Die meisten, mit Ausnahme von 15 Lehrern und dem Hausmeister, haben das Massaker nicht selbst erlebt. Doch am Tag des Gedenkens melden sich auch Ehemalige. Manche kommen, viele schreiben Mails und Karten oder rufen an. Christiane Alt sagt: „Jeder hat seine eigenen Erinnerungen und wahrscheinlich lebenslänglich diese Bilder im Kopf.“