Stellungnahme von Evelin Stotz, SPD Gemeindeverbandsvorsitzende und Ortsbürgermeisterin von Schiesheim

„Ohne Zweifel geht 2019 eine erfolgreiche und von allen Verbandsbürgermeistern mit Herzblut geführte Ära der VG Hahnstätten zu Ende. Etwas Bewährtes aufgeben zu müssen, darüber darf man traurig sein. Aber die Bürger und die Ortsgemeinden sind noch da, und sie sind leistungsfähig.

Mit unserer Größe und Engagement stellen wir auch in Zukunft einen erst zunehmenden Faktor in der neuen VG Aar-Einrich dar. Kein Grund also, im Verwaltungsgebäude Trübsal zu blasen und sich dauerhaft in die Schmollecke zu verziehen. Die Fusion ist beschlossen. Veränderungen lassen sich nicht aufhalten, aber was wir daraus machen, darauf kommt es an. Wir hatten nicht die Wahl, ob wir fusionieren. Aber mit wem wir fusionieren, das haben wir uns ausgesucht. Wilhelm Schmidt hat damals die Zeichen der Zeit erkannt. Er hat das Heft in die Hand genommen und gestaltet. Das erwarte ich auch von unserem Bürgermeister Volker Satony. Es ist seine Aufgabe, die VG und die Bürger selbstbewusst zu vertreten und die ganze Kraft auf die anstehenden Aufgaben zu richten. Gerade jetzt ist es nicht förderlich, die Menschen zu verunsichern, sondern für Zuversicht und Aufbruchstimmung zu stehen. Die enormen Aufgaben, vor denen wir stehen, lassen sich nicht mit Verweigerung und Jammern bewältigen. Ich bedaure, dass unser Bürgermeister von Anfang an klar gemacht hat, dass er in Zukunft nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Das hätte uns allen mehr Kraft und Mut gegeben. Ich appelliere an alle, sich jetzt auf den Weg zu machen, um auch aus der neuen VG Aar-Einrich ein Erfolgsmodell zu machen, auf das Wilhelm Schmidt stolz sein könnte. Wir müssen zusammenwachsen, so wie einst aus einzelnen Ortsgemeinden die VG Hahnstätten zusammengewachsen ist. Ich bin überzeugt, dass wir die Kraft dazu haben, und werde dafür, auch gegen alle Unkenrufe, kämpfen.“