Spacecurl: Ein dreiachsiges Trainings- und Therapiegerät

Aus unserem Archiv

Ein Spacecurl oder Aerotrim ist ein dreiachsiges Trainings- und Therapiegerät nach dem Prinzip eines Gyroskops, in dem ein Mensch aufrecht steht und sich durch Gewichtsverlagerung quasi in allen Ebenen des Raums bewegen kann. Ursprünglich wurden Geräte nach solch einem kardanischen Prinzip in Deutschland zum Pilotentraining entwickelt. Ähnliche Geräte (teilweise mit Sitz und Motor) wurden von der Nasa zum Astronautentraining eingesetzt.