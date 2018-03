Aus unserem Archiv

Für seinen langjährigen Einsatz im Strimmiger Karneval wird Udo Friedrich mit dem RZ-Orden ausgezeichnet. In seiner Laufbahn war der 45-Jährige bereits Mitglied in Garde und Elferrat und hat auch selbst schon an der Seite seiner Schwester Susanne als Karnevalsprinz regiert.