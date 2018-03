Ordensgemeinschaft Jesus-Bruderschaft Gnadenthal

Die Jesus-Bruderschaft mit Hauptsitz im Kloster Gnadenthal in Hünfelden ist ökumenisch ausgerichtet. Es handelt sich um eine kommunitäre Lebensgemeinschaft von ledigen (zölibatären) Frauen und Männern und von Familien. Die Menschen kommen aus unterschiedlichen Kirchen und Konfessionen, denen sie weiterhin angehören.

Das Leben in der Kommunität ist geprägt durch Gebet, Gemeinschaft und Arbeit. Für ihren Lebensunterhalt kommen die Mitglieder selbst auf. Der eingetragene gemeinnützige Verein ist Mitglied in der Diakonie Hessen und Nassau sowie im Diakonischen Werk Thüringen. Er ist ebenfalls Träger der freien Jugendhilfe in Hessen, Sachsen und Thüringen. In Gnadenthal arbeiten sie zusammen mit der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau sowie mit dem Bistum Limburg. Außenstellen hat die Ordensgemeinschaft unter anderem in Latrun (Israel) und in Makak (Kamerun).