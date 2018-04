16 Gemeinden auf einer Fläche von fast 4000 Quadratkilometern umfasst die Stadt Yizhou, die in der größeren Verwaltungseinheit Hechi aufgegangen ist. Die Stadt ist 2100 Jahre alt, in ihr leben sechs Minderheitsgruppen. Die größte sind die Zhuang, die ihre eigene Schrift und Sprache haben und deren bunte Gewänder allenthalben zu sehen sind.

Yizhou gilt als der schönste touristische Ort in ganz China, in Europa kursiert der Name als noch unentdeckter Geheimtipp. Bis zur Hauptstadt der Provinz Guangxi, Nanning, sind es von dort ...