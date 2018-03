Natur ist Kalender egal: Winter, ade! Frühling, juchhe?

Es hat 12 Grad, die Winterjacke bleibt im Schrank. Und wer morgens im Frühjahrsdress die Haustür öffnet, wird von Vogelgezwitscher empfangen. "Die ersten Kohlmeisen brüten schon", bestätigt Bianca Goll, Naturschutzreferentin beim BUND Rheinland-Pfalz.

Der milde Winter hat den Vögeln mehr Nahrung beschert, und sie haben ihre Brutzeit kurzerhand nach vorn verlegt. "Wir hoffen, dass jetzt kein Wintereinbruch mehr kommt, da das die Tiere schwächen würde", sagt Goll. Denn schließlich müssen die Eier in den Nestern warm gehalten werden. Wenn dann auch noch eine langwierige Nahrungssuche bei Eis und Schnee dazukommt, wird es schwer für die Vögel. "Dann werden sie die Brut aufgeben müssen", sagt Goll.

Zugvögel kehren zurück

Auch Zugvögel wie der Kranich kehren bereits aus ihrem Winterquartier zurück – zwei bis drei Wochen früher als sonst. Doch manche der Rückkehrer, die einen weiten Weg aus ihrem Winterquartier in die Heimat zurücklegen müssen, gucken jetzt in die Röhre: Durch die vorverlegte Brutzeit ihrer Artgenossen "sind die meisten Brutplätze schon besetzt, wenn sie zurückkommen", erklärt Goll. Ein solches Schicksal könnte das Gartenrotschwänzchen ereilen, das seinen Heimweg aus der Sahara antreten muss. Denn genau wie die Kohlmeise brütet es in Baumhöhlen oder Nistkästen. Die Tiere müssten sich erst an die neuen Gegebenheiten durch den Klimawandel gewöhnen.

Zu einer Plage könnten in diesem Jahr die Stechmücken werden, vermeldet die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Frankfurt. Doch wir dürfen noch hoffen: "Viele werden bei so warmen Temperaturen mit Schimmel- und Pilzbefall behaftet sein und sterben", schätzt Biologin Goll. Ein weiteres Getier, unter dem wir Menschen leiden, hat derzeit beste Lebensbedingungen: die Zecke. "Zecken sind schon bei wenigen Grad über null aktiv und suchen sich Wirte. Die sind jetzt schon unterwegs", versichert Goll. Und auch Allergiker müssen sich vorsehen: Denn die Pollenentwicklung bei Haselnüssen und anderen Frühblühern setzt wohl früher ein als sonst.

Auch auf den Äckern sprießt es

Frühjahrsstimmung herrscht genauso auf rheinland-pfälzischen Äckern: Dort sprießen Raps, Gerste, Roggen und Weizen. "Diese Kulturen treiben und wachsen schon. Denn immer, wenn wir über 5 Grad haben, haben wir Vegetation", erklärt Rudolf Schneichel, Kreisvorsitzender des Bauern- und Winzerverbands Mayen-Koblenz. Für die Pflanzen, die derzeit auf den Äckern wachsen, sieht der Landwirt kein Problem – außer es kommen noch richtige Kahlfröste. "Wenn wir jetzt Frost bekommen, hebt sich der Boden an. Er wäre nicht mehr so locker, und die Wurzeln könnten abreißen."

Dass der Boden im Winter nicht gefroren ist, ist allerdings ein Nachteil für die Kartoffel- und Zuckerrübenäcker. Denn diese werden im Herbst gepflügt, damit Wasser in den Boden eindringen kann. "Wenn das Wasser gefriert, sprengt es die Kluten, also Bodenbrocken, und es entsteht ein lockerer Boden", erklärt Schneichel. Dieser feine Boden wird für den Anbau von Zuckerrüben, Kartoffeln oder auch Mais benötigt. Bleibt er klumpig, geht das Saatgut in der Erde schlechter auf. Ein Gutes kann Schneichel dem frühlingshaften Winter jedoch abgewinnen: "Die Betriebe haben eine Menge Energie gespart." Denn Schweineställe oder Lagerräume für Kartoffeln müssten bei winterlichen Temperaturen beheizt werden.

Freud' und Leid der Winzer

Auch für die Winzer ist der warme Winter ein zweischneidiges Schwert: Positiv ist, dass keine Reben durch Winterfröste erfroren sind. "Mit dem Austrieb werden wir also gesunde Reben haben", sagt Rolf Haxel, Präsident des Weinbauverbandes Mosel. Aber auch die Winzer fürchten späte Fröste im Frühjahr, die alle grünen Triebe wieder zerstören würden – keine schöne Vorstellung. Denn schließlich hat das seltsame Winterwetter schon die Eisweinernte in dieser Saison dahingerafft. "Für den Eiswein braucht man mindestens minus 7 Grad über eine Nacht hinweg", erklärt Haxel. Die Minusgrade sind wichtig, da die Trauben gefroren auf die Kelter kommen müssen.

Doch der Frost blieb aus. "Daher gibt es dieses Jahr auch keinen Eiswein an der Mosel", sagt Haxel. Und auch am Rhein gibt es deswegen keine Eisweinernte. Jetzt bleibt nichts anderes übrig, als auf vergangene Eisweinjahrgänge zurückzugreifen. Allerdings müssen Weinliebhaber nun mit einem Preisaufschlag rechnen. "Ich schätze, dass der Eiswein etwa um 20 Prozent teurer wird als sonst", gibt Weinexperte Haxel seinen Tipp ab.

Im Garten treibt's aus

Nicht zuletzt machen sich die wenig winterlichen Temperaturen im heimischen Garten bemerkbar. "Es war einfach ein viel zu milder Winter, viele Pflanzen sind dieses Jahr früher im Austrieb", weiß Werner Ollig, Leiter der Gartenakademie Rheinland-Pfalz. In geschützten Lagen blühen zum Teil schon die Kornelkirsche, Aprikosen- oder Mandelbäume. "Aber nur in den wärmsten Regionen – da sprechen wir nicht von Eifel oder Hunsrück", sagt Ollig.

Wenn jetzt kein Winter mehr käme, könnte für die Pflanzen alles seinen gewohnten Gang gehen. "Die Erntezeit könnte sich um ein paar Tage vorverlegen", sagt der Gartenexperte. Ein kaltes Frühjahr könnte das Wachstum dagegen nochmals verlangsamen. Und auch im Garten gilt: Kommt der Winter noch mal mit aller Härte, "kann es zu Schäden an den jungen Trieben kommen", sagt Ollig. Wen das aktuelle Frühlingswetter in den Garten lockt, der kann es ab kommender Woche wagen, seine Salatpflänzchen zu setzen. "Man kann die Pflanzen raussetzen, aber nur mit einem Vlies zum Frostschutz", rät Gartenexperte Ollig.

Cordula Sailer