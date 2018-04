Kosten für die Bewirtschaftung der Halle aufgerechnet

Der Kritik von VdK und Feuerwehr an den Mietkosten für die Turnhalle setzte Axel Fickeis in der Hauptversammlung eine Kostenaufstellung entgegen: Auf 45.000 Euro beläuft sich der Unterhalt pro Jahr, davon 18.000 Euro Energiekosten, 15.000 Euro Darlehenstilgung, 6000 Euro Personalkosten, 4000 Euro Reparaturen und 2000 Euro Aufwand für sonstige Zwecke. An Einnahmen stehen Miete von der Verbandsgemeinde (10.000 Euro für die Nutzung als Schulturnhalle), Kostenzuschuss der Stadt (11.000 Euro) und Mieteinahmen (15.000 Euro) gegenüber. Die Differenz von 9000 Euro muss aus den Mitgliedsbeiträgen finanziert werden.

Fickeis: „Das ist eine deutlich Benachteiligung des Vereins gegenüber Vereinen ohne eigene Anlagen. Leistungen an den Verein sind also keine freiwilligen Ausgaben.“ Zielsetzung müsse es für den Verein sein, die ...

