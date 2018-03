Aus unserem Archiv

Einen Rechtsanspruch auf eine eis- und schneefreie Straße gibt es nicht, erläutert Wilhelm Jonas, Leiter der Masterstraßenmeisterei in Cochem. Allerdings sollten Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften bei Winterglätte „nach besten Kräften geräumt und gestreut werden“, so wollen es das Bundesfernstraßen- und das Landesstraßengesetz. Für „besonders gefährliche Stellen“ ergibt sich eine Streupflicht aus der Verkehrssicherungspflicht, so Jonas.