Grüne Pisten am Erbeskopf locken die Wanderer

Die Skilifte am Erbeskopf stehen still, die Pisten sind grün. So sieht sie aus, die Skisaison am höchsten rheinland-pfälzischen Berg. Noch keinen einzigen Tag in diesem Winter waren die Pisten in Betrieb.

Ein trauriger Anblick: Der Schlepplift am Erbeskopf steht still.

Foto: dpa

"Es gab Schnee, und der liegt immer noch. Aber nur der obere Teil ist beschneit – zum Skifahren hat es nicht gereicht", zieht Klaus Hepp, Betriebsleiter des Wintersportzentrums am Erbeskopf, Bilanz. Nur Spaziergänger und einige Rodler hatten ihre Freude an der weißen Pracht in den obersten Pistenlagen. Mal lagen sechs Zentimeter Schnee, dann waren es immerhin 15 Zentimeter, aber der Schnee wollte nicht bleiben. Und ohnehin: "Die Piste muss mindestens 20 Zentimeter Schnee haben, damit man den Schnee bearbeiten und planieren kann", erklärt Hepp. Den Berg bei weniger Schnee freizugeben, ist zu gefährlich – die Schneedecke muss auch den letzten Stein zudecken.

Der Erbeskopf ist die größte Skianlage in Rheinland-Pfalz, die beschneit werden kann. Aber auch die Schneekanone war in dieser Saison kein Ausweg. "Wir haben es zweimal versucht, aber mit mäßigem Erfolg", erzählt Hepp. Bereits bei Temperaturen zwischen null und minus 1 Grad kann künstlich Schnee erzeugt werden. Doch wenn der Boden nicht gefroren ist, taut er wieder weg, der Schnee – da kann der Mensch sich noch so anstrengen. "Man braucht schon minus 4 Grad Außentemperatur und drei bis vier Frostnächte, damit es sich lohnt", sagt der Betriebsleiter. Seit 2003 hat das Wintersportzentrum am Erbeskopf eine moderne Beschneiungsanlage. Seitdem ist es die erste Skisaison, in der die Anlage ganz geschlossen bleiben muss.

Nicht ganz so schlimm

Aber auch ohne Schnee bleiben die Touristen nicht aus. "Bei uns ist es nicht so gravierend wie in einem richtigen Wintersportgebiet. Die Gäste können bei uns auch die Wanderwege nutzen", sagt Daniel Tiehl, Leiter der Touristinformation Thalfang am Erbeskopf. Und das tun sie auch: Zahlreiche Wanderer sind derzeit schon auf den Traumschleifen, Rundwanderwegen im Hunsrück, unterwegs. Dennoch sind es weniger Touristen als sonst: "Gerade über Weihnachten und Silvester kommen sonst viele Wintersporturlauber. Die haben dieses Mal gefehlt."

Auch am Salzburger Kopf im Westerwald ist die Piste derzeit geschlossen. Doch hier war die Natur noch etwas verlässlicher. Nach Angaben des Betreibervereins war es die einzige Piste im Land, die in diesem Winter öffnen konnte. "Wir hatten insgesamt zwölft Lifttage", bilanziert Jens Theis, Erster Vorsitzender des Wintersportvereins Salzburger Kopf. Richtig befriedigend ist das nicht. Denn im Durchschnitt kann der Skihang sonst mehr als 40 Tage in der Saison genutzt werden. Die Besucherzahl in dieser Saison schätzt Theis auf rund 2000 bis 3000 Wintersportler. "Das war für die paar Tage ziemlich viel. Aber wir waren ja auch die Einzigen mit Schnee." Angst vor dem Klimawandel und einem Ausbleiben der weißen Pracht hat Theis nicht: "Ich gehe davon aus, dass wir die nächsten Jahrzehnte noch Schnee haben."

csa