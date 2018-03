Gerichtsverfahren soll Frage klären, wer an der Infektion schuld trägt

Aus unserem Archiv

Der Weilburger Patientenanwalt Burkhard Kirchhoff vertritt eine Frau, die 2011 in Idstein operiert wurde. Das dortige Krankenhaus erhielt OP-Besteck, das in der Zentralsterilisation des St.-Vincenz-Krankenhauses in Limburg aufbereitetet wurde. Die Frau wurde mit gegen Antibiotika resistenten Keimen infiziert, der Heilungsprozess war kompliziert.