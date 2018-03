Geiseldrama von Gladbeck: Drei bleierne Tage im August

Aus unserem Archiv

Vor 25 Jahren hielten sie das Land in Atem: Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner, zwei Kriminelle, die sich schon von der Sonderschule kannten und gemeinsam eine Gefängniszelle geteilt hatten. Nach einem missglückten Banküberfall startet das brutale Duo in Gladbeck im nördlichen Ruhrgebiet am 16. August 1988 eines der spektakulärsten Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte.