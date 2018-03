Firma wendet sich an Bürger

Schaefer Kalk wendet sich direkt an die Bürger der um den Bereich Hengen liegenden Orte und lässt ab Dienstag Infobroschüren verteilen. Darin berichtet das Unternehmen auch über Änderungen in seiner Planung.

„Bürgerinfo 1/2018“ ist der Titel der sechsseitigen Broschüre, die zum Teil von Mitarbeitern der Schaefer Kalk GmbH an alle Haushalte in den Orts- und Stadtteilen von Beselich, Runkel und Weilburg verteilt wird, die rund um das Gebiet Hengen liegen, in dem das Unternehmen die Erweiterung eines Steinbruchs genehmigt bekommen möchte.

Im direkten Kontakt will das Unternehmen Schaefer Kalk den Bürgern ihr Projekt nochmals vorstellen, auf Bedenken von Anwohnern eingehen und auch bereits vorgenommene Änderungen der ursprünglichen Planungen vorstellen.

Die Firmenleitung schreibt dazu: „Wir möchten einerseits zusammen mit Ihnen einen Weg finden, der Ihre Bedenken und Vorstellungen berücksichtigt. Dieser Weg soll andererseits die für uns wichtige Rohstoffversorgung unseres Werks Steeden aufrechterhalten.“

Nach Angaben einer Firmensprecherin sollen im Verlauf der kommenden Woche etwa 3500 Exemplare der „Bürgerinfo“ in die Briefkästen aller Haushalte in Schupbach, Heckholzhausen, Obertiefenbach, Niedertiefenbach, Eschenau, Hofen, Steeden, Gaudernbach und Hasselbach eingeworfen werden.