EINWURF: Kälte entschleunigt unseren Alltag

Rational betrachtet, ist dieser warme Winter ein Geschenk des Himmels: Wir sparen Heizkosten, müssen morgens nicht früher aufstehen, um Schnee zu schippen oder die Scheiben am Auto freizukratzen.

Cordula Sailer kommentiert

Cordula Sailer zum Winter, der lieber ein Frühling ist

Wenn es keinen Frost gibt, sind unsere Straßen sicherer, die Züge der Deutschen Bahn haben weniger Verspätung, und die Tierwelt findet genügend Nahrung – auch ohne menschliches Zutun. Außerdem ersparen uns die milden Temperaturen Skiunterwäsche, dicke Mützen und Handschuhe. Dann ist ja eigentlich alles gut, aber eben nur eigentlich.

Denn in Wirklichkeit gibt es im Winter nichts Schöneres als zuzusehen, wie eine dicke Schneeflocke nach der anderen draußen auf dem Fensterbrett landet, Schneespaziergänge zu machen, auf zugefrorenen Weihern Schlittschuh zu laufen und sich bei minus 5 Grad die Hände an einer Tasse Glühwein oder heißen Maronen zu wärmen. Die Kälte und am besten noch der Schnee gehören zur Gemütlichkeit dieser Jahreszeit. Sie entschleunigen unseren Alltag, sorgen dafür, dass wir Menschen näher zusammenrücken – in der warmen Stube genauso wie mit Gedanken und Gefühlen. Das ist der Grund, warum es sich komisch anfühlt, im Dezember auf einer Kanarischen Insel zu sitzen und an der Strandbar "Jingle Bells" auf Spanisch zu hören. Das ist der Grund, warum wir die Kälte brauchen!

E-Mail an die Autorin