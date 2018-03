Aus unserem Archiv

Eine neue Straßenanbindung könnte in Brauheck hergestellt werden: Der Bauausschuss beschloss einstimmig eine Empfehlung an den Stadtrat, der zufolge die Straßen Goldwies/„Im Göft“ an die übrige Wohnbebauung in der Lilienthalstraße angeschlossen werden. Da die Änderung des Bebauungsplans private Grundstücke tangiert, hatte zuvor Stadtbürgermeister Wolfgang Lambertz mit den Grundstückseigentümern gesprochen. Ein weiterer Aspekt: Es könnten neue Wohnbauflächen auf städtischem Grund entstehen, Wohnhäuser könnten unter Umständen über die Straße „Im Göft“ erschlossen werden.