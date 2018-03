Debatte um den Zaun

Welche Argumente sprechen für einen Zaun um den Park am Kurfürstlichen Schloss? Welche dagegen? Gibt es Argumente für einen Eintrittpreis? Das geheime Konzeptpapier liefert Antworten.

Die Argumente für einen Zaun vor dem Schloss lauten: Der "Wert" der Schlossanlage wird damit deutlich – damit könnten Nutzer sorgsamer mit ihm umgehen. Neben diesem Argument, das dem Vandalismus Einhalt gebieten könnte, ist derzeit die Sorge groß, dass nach der Buga die Flächen vor dem Schloss wieder mit Autos zugestellt werden.

Die Argumente gegen einen Zaun lauten: Der Parkbereich am Schloss wird durch einen Zaun stärker von der Öffentlichkeit abgetrennt. Es sind viele Tore und Durchgänge nötig, die täglich geöffnet und geschlossen werden müssten.

Was die Festung betrifft, gibt das Konzeptpapier die Empfehlung, den derzeitigen Zaun zu belassen, alle Tore sollen aber in der Regel offen sein, das Gelände also frei zugänglich. Den Erhalt des Zaunes würde auch Thomas Metz, Chef der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE), begrüßen. Ob ein Eintrittspreis für das Festungsvorgelände erhoben werden sollte, dazu mag sich Metz nicht äußern. Er betont: Ein Besuch der Festung selbst wird – wie bereits vor der Buga – Eintritt kosten. Gemeinsam mit der Seilbahnfirma Doppelmayr wurde bereits eine Preisstruktur für das Jahr 2012 und 2013 entwickelt. "Es wird ein Kombiticket für Seilbahn und Festung geben", so Metz, der durchblicken lässt: Aufgrund der Aufwertung der Festung wird sich der Eintrittspreis gegenüber der Vor-Buga-Zeit auf jeden Fall erhöhen. Im Preis soll der Besuch des Museums enthalten sein. agh