Das Programm der Ausstellung im Überblick

Januar, 18 Uhr: Eröffnung der Ausstellung im Bergbau- und Stadtmuseum mit ökumenischer Besinnung, Vortrag „Denunziation, Verfolgung, Heilung?“ (Margret Hamm vom Bunde der „Euthanasie“-Geschädigten und Zwangssterilisierten) und Einführung zur Ausstellung von Frank Schneider, früherer Präsident der DGPPN.

Freitag, 19. Januar, 19.30 Uhr: Diskussionsrunde zum Thema „Die Zukunft der Vergangenheit – Was haben wir aus der Geschichte gelernt und können wir noch aus ihr lernen?“ in der Aula des Komödienbaus. Auf dem Podium sitzen Dr. Franz Bossong (Vitos Weil-Lahn), Regina Gabriel (Gedenkstätte Hadamar), Joachim Warlies (Heimatgeschichtsforscher), Thomas Auner (Limburger Kreis), Irmela Mensah-Schramm (Widerstandskämpferin in der Gruppe „Hass vernichtet“), Monika Graulich (Verein „Gegen Vergessen – für Demokratie“), Hans-Peter Schick (ehemaliger Bürgermeister von Weilburg), Moderator Markus Huth.

Donnerstag, 25. Januar, 19.30 Uhr: Lesung von Timo Hemman aus „Hugo. Der unwerte Schatz“ im Helmut-Hild-Haus, Konrad-Adenauer-Straße 5.

Samstag, 27. Januar, 18 Uhr: Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, ökumenischer Gottesdienst in der Heilig-Grab-Kapelle, Frankfurter Straße.

Samstag, 3. Februar, 19.30 Uhr: Vortrag „Das Opferschicksal der Gertrud Stockhausen“ im Helmut-Hild-Haus.

Dienstag, 6. Februar, 20 Uhr: Filmvorführung „Nebel im August“ im Delphi-Filmtheater, Hainallee 10.

Mittwoch, 7. Februar, 9.30 Uhr: Lesung von Inge Becher aus „Lautlose Stufen“ in der Aula des Gymnasiums Philippinum, Lessingstraße 33 (nur für Schüler).

Sonntag, 18. Februar, 19.30 Uhr: Vortrag „Zwangssterilisierte und ,Euthanisie'-Geschädigte als ausgegrenzte NS-Opfer“ im Helmut-Hild-Haus.

Mittwoch, 21. Februar, 19.30 Uhr: Theater „Ännes letzte Reise“ in der Stadthalle Weilburg. Karten kosten neun Euro, für Schüler/Studenten fünf Euro, Schwerbehinderte kostenfrei.

Donnerstag, 22. Februar, 10 Uhr: Theater „Ännes letzte Reise“ in der Stadthalle Weilburg. Schulaufführung, Eintritt ein Euro. Tickets per Mail an huthmarkus@icloud.com