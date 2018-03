Das Problem der teuren Ausbildung - und ein Lösungsansatz

Eine Ausbildung in der Physiotherapie dauert drei Jahre. Sie kann kostenlos in nach dem Krankenhausgesetz finanzierten Ausbildungsstätten oder kostenpflichtig an privaten Physiotherapieschulen absolviert werden. Diese nehmen Schulgeld, das im Schuljahr 2017/2018 insgesamt 629 Auszubildende zahlen müssen. Die Höhe variiert – durchschnittlich beträgt es rund 400 Euro pro Monat. Jährlich betragen die Kosten im Land 2.711.700 Euro.

Um die Ausbildung attraktiver zu machen, plant das Land, bis zum Schuljahr 2020/2021 alle Physiotherapieausbildungen ohne Schulgeld zu organisieren. Derzeit laufen Verhandlungen mit den Krankenkassen. Bewerkstelligt werden soll das darüber, ...

