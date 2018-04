Das Instrument und die Spendenaktion

Der Steinway-Flügel aus dem Gründungsjahr des Cochemer Gymnasiums ist ein Instrument des Typs B (211 Zentimeter). Der Webseite der Schule zufolge wird er auf die gleiche Weise noch heute in der Steinway-Manufaktur Hamburg gebaut. Die angestrebte Generalsanierung verfolgt das Ziel, den Flügel mindestens für die nächsten 50 Jahre fit zu machen. Sollte die angestrebte Summe nicht erreicht werden, wird, je nach gesammeltem Betrag, der Flügel teilrestauriert oder alle Spenden über 10 Euro werden an die jeweiligen Spender zurückgezahlt. Wer spenden möchte, erledigt dies am besten direkt über die Webseite der Schule.

All jene, die 50 Euro oder mehr spenden, und eine Klaviertaste zum Dank erhalten möchten, sollten eine E-Mail ans Sekretariat senden, sekretariat@gymnasium-cochem.de. Auf Wunsch sind selbstverständlich auch Spendenquittungen erhältlich. dad

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.