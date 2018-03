Blumenhof bleibt bunt

Die weitläufige Parkanlage hinter dem Deutschen Eck bleibt erhalten, ebenso der Wasserspielplatz und der neu gestaltete Biergarten. Veranstaltungen können hier weiterhin stattfinden.

Koblenz – Die weitläufige Parkanlage hinter dem Deutschen Eck bleibt erhalten, ebenso der Wasserspielplatz und der neu gestaltete Biergarten. Veranstaltungen können hier weiterhin stattfinden. Die Buslinie 1 kann indes die Hauptwegefläche nur dann wieder nutzen, wenn dauerhaft kein Seilbahnbetrieb stattfindet.

Versetzt werden muss die vom Museum Ludwig neu erworbene Figur des Künstlers Bernard Venet, da sie an ihrem jetzigen Standort Veranstaltungen behindern würde. Als endgültiger Standort ist die Rasenfläche vor der alten Mauer westlich neben dem Toreingang in den Blumenhof vorgesehen.

Die Promenade am Peter-Altmeier-Ufer bleibt nach der Buga Fußgängern vorbehalten. Radfahrer müssen die Straße benutzen. Als Blumenschmuck auf der Moselseite verbleiben die je an den Wegachsen in Richtung der Mosel verlaufenden Stauden- und Wechselflorbänder. Am Rheinufer soll nach Anregung der Arbeitsgruppe für die untere Terrasse über eine dauerhafte Nachnutzung mit attraktiven Sitzangeboten nachgedacht werden.

Die Bereiche vor der Basilika St. Kastor werden zurückgebaut, der Parkplatz am Kasterhof wird auch in der Realität wieder zum Parkplatz. In ihrer jetzigen Form erhalten bleiben die drei Gartenhöfe des Blumenhofs. Lediglich im mittleren Garten wird die Blütenanlage von der Fläche her etwas reduziert.

Neu ist der Vorschlag im Konzeptpapier, das aufgrund der Buga entfallene Parken am Straßenrand auf der Ostseite der Straße Kasterhof auch nach der Gartenschau nicht wieder zu erlauben, "damit der Vorplatz der Kirche sichtbar und erlebbar bleibt". Auf der Westseite der Straßen sollen die Halteplätze der Buga-Shuttlebusse und der Taxen wieder in Pkw-Parkstände umgewandelt werden. agh