Autorin Ines Geipel: Die Halbwertzeit für unsere Trauer ist deutlich gesunken

Die Autorin Ines Geipel hat 2002 mit vielen Betroffenen des Amoklaufs in Erfurt gesprochen. Zehn Jahre später hat sie ein Buch über den „Amok-Komplex“ (Klett-Cotta) geschrieben. Sie sieht Parallelen zwischen dem Täter Robert Steinhäuser und seinen Nachfolgern.

Haben wir diese schrecklichen Taten als gesellschaftliche Normalität akzeptiert?

Die Halbwertzeit für unsere Trauer ist deutlich gesunken. Aber wir verlieren viel von unserer zivilisatorischen Substanz, wenn wir uns an diese Gewalt gewöhnen. Man muss sich doch vor Augen halten, was bei diesen Amokläufen wie in Erfurt passiert: Jugendliche gehen in ihre Schulen und schießen ihre Mitschüler und Lehrer weg.

Was hat der Amoklauf von Erfurt ausgelöst?

Es war der erste Amoklauf in Deutschland an einer Schule. Ein absoluter Schock. Bis dahin gab es das in den USA oder in Australien. Aber bei uns? Das war unvorstellbar. Ich habe damals viel Kritik dafür einstecken müssen, als ich sagte: Die Todesszenarien sind in den Köpfen von Jugendlichen. Es gibt etwas Systemisches, etwas, das allen Amokläufen seit dem Columbine-Massaker in den USA gemeinsam ist. Und darauf muss eine Gesellschaft reagieren.

Was ist dieser gemeinsame Kern von Attentätern?

Wir wissen heute mehr über das Profil der Täter: Sie alle haben einen hohen IQ, sind aber schlecht in der Schule. Sie alle sind stark am Computer und bewegen sich mit anderen virtuellen Kämpfern im Netz, und sie wissen jedes Detail von der Tat ihrer Vorgänger. Amokläufer haben seit Columbine eine eigene Ästhetik und ein ähnliches Handlungsmodell. Auch das Training an der Waffe ist ein sehr bewusstes Training. Und diese kalte, erbarmungslose Vorbereitung auf den Akt bei allen Schulamokläufen in den vergangenen Jahren spricht ebenfalls Bände. In der Forschung werden diese Amokläufe ja häufiger als erweiterte Suizide beschrieben. Nach den Recherchen zu meinem Buch habe ich jedoch den Eindruck, dass diese Jungs ihre Taten mittlerweile nur noch als Eingangspforte für ihre spätere Bekanntheit nutzten. Eine herbe Zäsur. Sie wissen genau, dass sie mit dem Töten ein Maximum an öffentlicher Resonanz, an medialer Aufmerksamkeit, auf sich ziehen.

Warum spielt die mediale Aufmerksamkeit anscheinend so eine wichtige Rolle bei den Attentätern?

Krankhafter Narzissmus ist grenzenlos. Für die Attentäter gilt: Um in dieser haltlosen, fragilen Welt etwas zu sein, musst du gesehen werden. Das ist ihr maximaler Auftritt, diese unfassbare Destruktion.

Was macht sie so destruktiv?

Wir sind in einer schnelleren, druckvolleren, aber auch brutaleren Gesellschaft als noch vor einem Jahrzehnt. Früher haben sich Jungs geprügelt, aber da gab es Tabus. Auf den Kopf hat man nicht getreten. Heute treten sie drauf. Das sind so Signale. In meinen Augen ist der Effizienzdruck der Gesellschaft total in den Schulen gelandet. Wir gestatten unseren Kindern nicht mehr, Umwege zu gehen, Fehler zu machen, sich auszuprobieren. Sie sollen vor allem funktionieren.

Spielt es eine Rolle, in welchen Verhältnissen Kinder aufwachsen?

Nein. Die Amokläufer schießen ja nicht aus einer Frustration über materiellen Mangel, im Gegenteil: Die Amokläufer stammen alle aus dem materiell-etablierten Herz der Gesellschaft. Dort bekommen sie jedoch keine sozialen Kriterien mit. Da gibt es Mütter, die kaufen ihren 13-jährigen Jungs die Gewaltvideos. Das erzählt etwas über die enorme Beziehungslosigkeit zwischen Eltern und ihren Kindern. Wenn man nie erfährt, dass Leben etwas Einmaliges, etwas unbedingt Schützenswertes ist, dann glaubt man sich offenbar im Recht, fremdes Leben einfach so wegschießen zu können. Eine Art Wohlstandsverwahrlosung.

Geben Sie den Tätern nicht ein einfaches Alibi für ihre Taten, wenn sie sagen: Die Gesellschaft ist Schuld?

Ich entschuldige keine Gewalt, vor allem keine Gewalttätigkeit. Aber die Gesellschaft sollte sich schon der Anstrengung unterziehen, nach den Motiven der Taten zu fragen. Was passiert zum Beispiel in diesem Abtauchen in die virtuellen Computerspielwelten? Die Wucht ihrer Tat holen diese Jungs ja genau von dort. Natürlich ist es sinnlos, die Computer zu verteufeln. Die Maschinen sind eine Realität. Anders Breivik zum Beispiel ist acht Jahre lang völlig in eine Computerwelt abgetaucht, der Erfurt-Attentäter ein Jahr. In dieser virtuellen Gewaltwelt vollzieht sich ein Umbau im eigenen Selbstbild und ein bewusstes Abtrainieren von Empathie. Es sind zumeist Jungs mit bereits verkrüppelten Seelen, die in solchen Spielen ihren Halt suchen und eine Art neues Ich kreieren. Diese lange Schläferepisode wäre eine Möglichkeit für Prävention. Eltern bekommen doch mit, wenn ihre Jungs für so lange Zeit wegkippen.

Was kann Politik anders machen?

Technisch und juristisch ist in den vergangenen zehn Jahren einiges passiert. Das ist auch völlig richtig. Die Schulen sind auf Flucht gebaut, die Polizeistrategien verändert, die Rettungsketten professioneller. Aber den gordischen Knoten: Was brauchen unsere Kinder, damit sie diese Gewalt nicht brauchen? – an dem haben wir uns vorbei geschummelt. Außerdem ist es Zeit, die Waffengesetze anders aufzustellen. Wir sind doch nicht im Krieg. Es gibt kein Argument dafür, warum sich die Politik derart handzahm gegenüber der Waffenlobby zeigt, wenn man weiß, dass wir es immer häufiger mit verstörten Psychen zu tun haben. Und noch immer kommt die Politik bei solchen Ereignissen mit dem Satz: Das ist das Böse, dass unsere Demokratie attackiert. Es geht bis heute um den Einzeltäter, den singulären Akt. Mit Abwehr aber kommen wir nicht weiter. Es ist keine Lösung, vor dem Irrsinn zu kapitulieren. Norwegen zeigt uns gerade, dass es möglich ist, diesem Konflikt zu begegnen, indem es ihn in die Mitte der Gesellschaft nimmt.

Das Gespräch führte Rena Lehmann