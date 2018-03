Aktuelles Stück ist gleich sechsmal zu erleben

Nach der Premiere am Freitag, 9. Februar, stehen die Schauspieler auch am Samstag und Sonntag, 10. und 11.

Februar, auf der Bühne in der Dorle-Schaefer-Halle im alten Kalkwerk in der Schaumburgerstraße 21 in Limburg. Auch am folgenden Wochenende ist das Stück „Maß für Maß“ zu erleben: am 16., 17. und 18. Februar – jeweils ab 20 Uhr. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Reservierungen sind unter post@theater schule-im-kalkwerk.de möglich.