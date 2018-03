20 Jahre Mobiltelefon: Vom Horchknochen zum Smartphone

Vor 20 Jahren trat das Handy seinen Siegeszug an. Inzwischen gibt es rund 114 Millionen Verträge in Deutschland. Wir erzählen von 1-Euro-Minutenpreisen und 33-Zentimeter-Handys.

Alte Handys: ausrangiert, aber immer für einen Schmunzler gut. Foto: DPA

Vor 20 Jahren trat das Handy seinen Siegeszug an. Inzwischen gibt es rund 114 Millionen Verträge in Deutschland. Wir erzählen von 1-Euro-Minutenpreisen und 33-Zentimeter-Handys.

Düsseldorf – Es war der Beginn einer neuen Epoche im Kommunikationszeitalter: Der Start des digitalen Mobilfunks in Deutschland mit den beiden D-Netzen durch den damaligen Mannesmann-Konzern und die Deutsche Telekom am 30. Juni und 1. Juli 1992.

Die ersten Netze waren gelegt, Funkmasten und Sender aufgebaut. GSM oder Global System for Mobile Communication nannte sich der erste Standard, der die Übertragung von Sprache und später auch von Textbotschaften möglich machte.

„Wir sind Handy“ – kein Satz versinnbildlicht die Beziehung der Deutschen zum Mobiltelefon vermutlich besser als dieser Werbespruch. Die Entwicklung des Geschäfts und das rasante Wachstum in den 90er-Jahren raubten selbst den kühnsten Propheten und wagemutigsten Auguren den Atem. Im Mobilfunk ging die Post ab: Trotz anfänglicher hoher Preise für das mobile Telefonieren und für Geräte verfielen immer mehr Verbraucher dem Handy – eine Bezeichnung, die es nur in Deutschland gibt und keineswegs englischen Ursprungs ist. Über viele Jahre war das Handy das beliebteste Geschenk unter dem Weihnachtsbaum.

Minute kostete 1 Euro

Schon früh nach dem Start des digitalen Mobilfunks setzte ein Preisverfall ein, wodurch der Wettbewerb weiter angeheizt wurde. Mit Minutenpreisen von knapp unter 2 D-Mark oder heute rund 1 Euro waren Telekom und Mannesmann an den Start gegangen. Die Grundgebühr lag bei mehr als 70 D-Mark. Doch dann ging es bei den Preisen steil bergab. Heute sind Pauschaltarife vorherrschend, sogenannte Flatrates. Die Minutenpreise bei Mobilfunkdiscountern liegen heute bei unter 10 Cent.

Mit massiven Subventionen für die damals noch sehr teuren Handys gelang es den Anbietern, attraktive Angebotspakete für die Kunden zu schnüren. Als die Betreiber dann 1994 den Kurznachrichtendienst SMS einführten, war die junge Kundschaft für den Mobilfunk endgültig elektrifiziert: Simsen wurde zu einem neuen Begriff. Binnen wenigen Jahren entwickelte sich SMS zu einem der beliebtesten Handy-Dienste. Hinzu kamen die Guthabenkarten, die eine bessere Kostenkontrolle ermöglichten.

Kampf um die Kunden

Die Netzanbieter Telekom (D1) und damals Mannesmann Mobilfunk (D2) lieferten sich einen Kampf um die Gunst der Kunden und die Marktführerschaft. Im Jahresrhythmus legten sie atemberaubende Zuwachsraten hin. Der Mobilfunk entwickelte sich für die Betreiber zu einer wahren Goldgrube. Allein im Jahre 1999 verdoppelte sich die Zahl der Mobilfunkkunden in Deutschland auf 48 Millionen. Der Erfolg kostete Mannesmann schließlich die Eigenständigkeit: Der britische Riese Vodafone übernahm die Düsseldorfer im Jahr 2000 nach einem mehrmonatigen Abwehrkampf zum heute fast unvorstellbaren Preis von 190 Milliarden Euro.

Mitte der 90er-Jahre wurden zwei weitere Mobilfunklizenzen in Deutschland vergeben – es entstanden die E-Netze mit den heutigen Anbietern E-Plus und Telefónica O2. Die Nachzügler schafften es zwar bis heute nicht, bei den Kundenzahlen auch nur annähernd zu den Branchenführern aufzuschließen, doch sie eroberten Marktanteile auch in einem gesättigten Markt. Rund 114 Millionen Handyanschlüsse gibt es heute in Deutschland bei 80 Millionen Einwohnern. Durch den digitalen Mobilfunk, schätzen Experten, seien 100 000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen worden.

Derzeit errichten die Netzanbieter den Standard der vierten Generation (LTE) und machen sich damit fit für den gestiegenen Datenhunger der Kunden. Die ersten LTE-Handys sind auf dem Markt. Kaum vorstellbar, dass das erste GSM-fähige Mobiltelefon, das Motorola International 3200, einmal 33,4 Zentimeter maß und mehr als ein halbes Kilogramm auf die Waage brachte. Das iPhone von Apple misst 11,5 Zentimeter und wiegt 145 Gramm – abgesehen von den Funktionen wie E-Mail, Kalender, Wecker, Internet oder Apps für alle Lebenslagen – vor 20 Jahren noch unvorstellbar.