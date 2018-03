Nachruf: Ein Intellektueller mit großem Herzen

Wenn man sich umhört und mit Wegbegleitern Kardinal Karl Lehmanns spricht, waren es in deren Augen vor allem zwei Dinge, die ihn ausgemacht haben: seine Klugheit und seine Fähigkeit, die Menschen zu berühren. Er war auf der einen Seite in der Lage, theologisch zu denken und in tiefe Diskussionen einzusteigen. Zugleich war er dabei unglaublich volksnah – nah bei de Leut', wie die Rheinhessen sagen –, warmherzig und deshalb so beliebt. Eine seltene Verbindung.

