US-Blog: Amazons Tablet-Computer fast fertig

Der Online-Einzelhändler Amazon steht nach Informationen des US-Fachblogs «TechCrunch» kurz vor dem Eintritt in den Markt für Tablet-Computer. Ein «TechCrunch»-Reporter bekam Zugang zu einem Testgerät.

New York (dpa) – Der Online-Einzelhändler Amazon steht nach Informationen des US-Fachblogs «TechCrunch» kurz vor dem Eintritt in den Markt für Tablet-Computer. Ein «TechCrunch»-Reporter bekam Zugang zu einem Testgerät.

Auch Amazon zieht auf dem boomenden Markt der Tablet-Computer nach. Der Online-Einzelhändler will Ende November ein eigenes Gerät auf den US-Markt bringen. Das Tablet soll dann mit mit einer Bildschirmdiagonalen von 7 Zoll (17,8 cm) und zum Preis von 250 Dollar erhältlich sein, berichtete das Blog am Wochenende. Derzeit werde noch an der Software gefeilt.

Die Stärke des Geräts liege in eine nahtlosen Integration der Amazon-Angebote wie der Kindle-Plattform für digitale Bücher oder des hauseigenen Musik-Dienstes, schrieb «TechCrunch». Das Gerät läuft zwar auf Basis des Google-Betriebssystems Android – allerdings handele es sich um eine von dem aktuellen Entwicklungsprozess «abgenabelte» Version, an der Amazon auf eigene Faust weitergearbeitet habe. Google-Dienste seien bei dem Testgerät nirgendwo zu sehen gewesen, Apps könne man sich zum Beispiel nur von Amazons eigener Software-Plattform laden.

Darüber, dass Amazon nach dem Erfolg seines Kindle-Lesegeräts für E-Books auch in den boomenden Tablet-Markt vorstoßen wolle, wird bereits seit langem spekuliert. Einige Marktbeobachter trauen dem weltgrößten Online-Einzelhändler mit seinem breiten Angebot an digitalen Inhalten zu, zum ernsthaften Herausforderer für Apple mit seiner heute dominierenden Kombination aus iPad und iTunes-Shop zu werden. Apple versucht derzeit, Amazon die Nutzung des Namens «appstore» für die Software-Downloadplattform vor Gericht verbieten zu lassen.