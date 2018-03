Soziales Netzwerk nur für die Zweisamkeit

Eine Art Mini-Facebook für Verliebte haben zwei ehemalige Google-Programmierer entwickelt. «Manche Dinge funktionieren besser paarweise», lautet das Motto der Smartphone-App avocado, die jetzt für iPhone und Android-Handys veröffentlicht wurde.

Alternativ kann man das Netz für die Zweisamkeit auch über eine Webseite nutzen. Einer der beiden Avocado-Gründer, Chris Wetherell, freute sich am Donnerstag (21. Juni) in einer Twitter-Mitteilung, dass die App in kurzer Zeit bereits Platz drei im «Lifestyle»-Bereich des Apple-Stores erreicht habe. Avocado versteht sich als «sehr private, schnelle, zuverlässige und lustige Weise, um mit Ihrem Partner in Verbindung zu bleiben» – gerade in Zeiten der schmerzhaften räumlichen Trennung. Das Paar kann sich Mitteilungen und Fotos schicken und Listen anlegen, was festgehalten oder noch erledigt werden sollte. Webseite avocado (engl.)